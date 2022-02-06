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Hakkari'de düzenlenen "4. Kar Festivali" sona erdi - Son Dakika

Hakkari'de düzenlenen "4. Kar Festivali" sona erdi

06.02.2022 18:55
Hakkari'de düzenlenen "4. Kar Festivali" sona erdi

Hakkari'de kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla bu yıl 4'üncüsü organize edilen kar festivali sona erdi.

Hakkari'de kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla bu yıl 4'üncüsü organize edilen kar festivali sona erdi.

Valilik, Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteklediği festivalin ikinci gününde de renkli etkinlikler düzenlendi.

Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki festivale soğuk havaya rağmen katılan binlerce kişi, gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Festivalde sahneye çıkan Yılmaz Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterisi de ilgiyle izlendi.

Ödül töreninin ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, vali yardımcıları, sanatçı Yılmaz Erdoğan, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, topluluk üyeleri ve sanatçı Ersin Korkut, sahnede şemmame oynadı.

Vali Akbıyık, festivalin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yılmaz Erdoğan da memleketinde böyle bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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Yılmaz Erdoğan, Kayak Merkezi, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de düzenlenen '4. Kar Festivali' sona erdi - Son Dakika


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