Son Dakika Haberleri: Hakkari'de düzenlenen konser büyük ilgi gördü
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de düzenlenen konser büyük ilgi gördü

34 dakika önce

Hakkari Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Fakiye Teyran Kültür Sanat Merkezi Korosu tarafından düzenlen mini konser büyük ilgi gördü.

Hakkari'de düzenlenen konser büyük ilgi gördü, System.String[]
Hakkari Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Fakiye Teyran Kültür Sanat Merkezi Korosu tarafından düzenlen mini konser büyük ilgi gördü.

Hakkari'de son günlerde yaptığı sosyal ve kültürel faaliyetlere gündeme gelen Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Fakiye Teyran Kültür Sanat Merkezi Ramazan gecesi etkinlikleri kapsamında mini bir konser düzenledi. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Belediye binası önünde Fakiye Teyran Kültür Sanat Merkezi Korosu tarafından düzenlenen konsere Belediye Başkanı Cihan Karaman, belediye encümenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkçe ve Kürtçe şarkıların seslendirildiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten Başkan Karaman, konsere ilgi gösteren Hakkari halkına teşekkür ettiğini belirterek hayırlı bayramlar diledi.

Fakiye Teyran Kültür Sanat Merkezi Müdürü Namık Boyar ise, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamındaki mini konserlerinin yarın da devam edeceğini belirterek, yoğun katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:14 Kaynak: İHA
Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı adam, torununun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 00:48:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de düzenlenen konser büyük ilgi gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]