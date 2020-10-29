Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en iyi rafting parkurları arasında yer alan Zap Vadisi'ndeki Zap Suyu'nda düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak yarışmaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startını verdiği ve Türkiye genelinden 350 sporcu ile 35 takımın katıldığı şampiyonada, Açık Yaş Erkek kategorisinde Antalya Manavgat Spor Kulübü, Açık Yaş Kadın kategorisinde Tunceli Gençlik Spor Kulübü, Karma (mix) kategoride Antalya Manavgat Spor Kulübü B takımı birinci oldu. U19 erkekler kategorisinde Van Çatak Belediyesi Spor Kulübü, U19 Kadınlar kategorisinde ise Tunceli Yurdum Spor Kulübü birincilik elde etti.