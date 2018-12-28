Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

2 saat önce

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

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Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:07 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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