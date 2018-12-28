Hakkari'de Eğitime Kar Engeli
2 saat önce
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Hakkari
'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:07 Kaynak: AA
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