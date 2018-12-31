Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

Hakkari il merkezi ve Çukurca ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Hakkari il merkezi ve Çukurca ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve Çukurca ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

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