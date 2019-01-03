Hakkari'de Eğitime Kar Engeli
53 dakika önce
Hakkari kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Hakkari
kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde bugün öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:36 Kaynak: AA
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