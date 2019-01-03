Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

53 dakika önce

Hakkari kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

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Hakkari kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde bugün öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:36 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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