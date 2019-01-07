Hakkari'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Hakkari'de yoğun kar nedeniyle il merkezinde eğitime ara verildi.
Hakkari
'de yoğun kar nedeniyle il merkezinde eğitime ara verildi.
Hakkari'de olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:46 Kaynak: AA
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