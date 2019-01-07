Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

44 dakika önce

HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi.

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HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının merkezde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı belirtilirken, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:04 Kaynak: DHA

Hakkari, Kar, Güncel
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