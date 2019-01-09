Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

50 dakika önce

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Hakkari'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yüksekova

Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:20 Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Halkbank'ın Esnafa Vereceği Kredi Desteğinin Ayrıntıları Belli Oldu 'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi

Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar Yavuz Bingöl Tarafından Okullara Bağışlanacak Olan 84 Bin Bağlamadan 3 Ayda 95 Tane Bağışlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 10:10:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]