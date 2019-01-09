Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

Hakkari'nin Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.

Hakkari'nin Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.



Gür, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.

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