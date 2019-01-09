Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

58 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.

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Hakkari'nin Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Gür, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:11 Kaynak: AA

Derecik, Çukurca, Şemdinli, Hakkari, Güncel
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