Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

Hakkari'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitime ara verildi.

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Hakkari'de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Gür, "Merkezdeki köylerden taşımalı sistemle okula erişimleri sağlanan öğrencilerimiz için kar yağışından dolayı bugün eğitime ara verildi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Gür, Hakkari, Güncel
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