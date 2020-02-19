Hakkari'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Hakkari'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime öğleden sonra ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla Hakkari merkezde bugün öğleden sonra eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.