Hakkari'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Hakkari'de eğitime kar engeli
7 saat önce
Hakkari'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime öğleden sonra ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:06 Kaynak: AA
Hakkari'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime öğleden sonra ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla Hakkari merkezde bugün öğleden sonra eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
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