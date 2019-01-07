Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Eğitime Kar Engeli (3)

Hakkari'de Eğitime Kar Engeli (3)

1 saat önce

MURADİYE'DE DE OKULLAR TATİLVan'ın Muradiye ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.

Hakkari'de Eğitime Kar Engeli (3), System.String[]
MURADİYE'DE DE OKULLAR TATİL

Van'ın Muradiye ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildi. 

Muradiye'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:10 Kaynak: DHA

Van, Muradiye, Güncel
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