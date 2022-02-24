Hakkari'de ekipler elektrik hatlarını onarmak için botlarla Zap Nehri'ni geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de ekipler elektrik hatlarını onarmak için botlarla Zap Nehri'ni geçiyor

24.02.2022 13:38
Hakkari'de ekipler elektrik hatlarını onarmak için botlarla Zap Nehri'ni geçiyor

Hakkari'de, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) arıza ekipleri, rafting botlarıyla Zap Nehri'ni geçerek kıyının diğer yakasındaki hatlarda oluşan arızaları gideriyor.

Hakkari'de, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) arıza ekipleri, rafting botlarıyla Zap Nehri'ni geçerek kıyının diğer yakasındaki hatlarda oluşan arızaları gideriyor.

VEDAŞ görevlileri, Hakkari-Van kara yolu Gündoğdu mağarası mevkisindeki hatta meydana gelen arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden temin ettikleri rafting botuyla Zap Nehri'ni geçerek suyun diğer yakasına geçen ekipler, arızayı gidererek kesinti uygulanan bölgelere yeniden elektrik verilmesini sağladı.

Hakkari VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Ahmet Baran, gazetecilere, arızanın meydana geldiği direğin Zap Nehri'nin diğer tarafından olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür müdahale edemediklerini söyledi.

Tedarik sürekliliğinin sağlanması amacıyla Bağışlı Trafo Merkezine enerji verdiklerini belirten Baran, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Zap Nehri'nin karşı tarafına geçmek için bot ve teknik personel talebinde bulunduk. Talebimiz doğrultusunda gereken destek sağlandı. Bu sayede ekiplerimiz suyun karşı tarafına geçerek arızaya müdahale etti. Desteklerden dolayı ilgili kurumlara teşekkür ederiz." dedi.

Arıza ekiplerine destek amacıyla bölgeye giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü rafting antrenörü Mazlum Tekçe ise bölgede yaşanan arızayı gidermek için rafting ekipmanları ile görevlilerin suyun karşısına geçmesini sağladıklarını aktardı.

YORUMLAR
500
HAKKARİ Zap vadisindeki elektrik arızasına rafting botuyla müdahale HAKKARİ Zap vadisindeki elektrik arızasına rafting botuyla müdahale VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi... Rafting botuyla elektrik arızalarını gideriyorlar VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi... Rafting botuyla elektrik arızalarını gideriyorlar

Van Gölü, gençlik, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de ekipler elektrik hatlarını onarmak için botlarla Zap Nehri'ni geçiyor - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:44:13. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de ekipler elektrik hatlarını onarmak için botlarla Zap Nehri'ni geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement