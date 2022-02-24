Hakkari'de ekipler elektrik hatlarını onarmak için botlarla Zap Nehri'ni geçiyor - Son Dakika

Hakkari'de, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) arıza ekipleri, rafting botlarıyla Zap Nehri'ni geçerek kıyının diğer yakasındaki hatlarda oluşan arızaları gideriyor.

VEDAŞ görevlileri, Hakkari-Van kara yolu Gündoğdu mağarası mevkisindeki hatta meydana gelen arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden temin ettikleri rafting botuyla Zap Nehri'ni geçerek suyun diğer yakasına geçen ekipler, arızayı gidererek kesinti uygulanan bölgelere yeniden elektrik verilmesini sağladı.

Hakkari VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Ahmet Baran, gazetecilere, arızanın meydana geldiği direğin Zap Nehri'nin diğer tarafından olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür müdahale edemediklerini söyledi.

Tedarik sürekliliğinin sağlanması amacıyla Bağışlı Trafo Merkezine enerji verdiklerini belirten Baran, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Zap Nehri'nin karşı tarafına geçmek için bot ve teknik personel talebinde bulunduk. Talebimiz doğrultusunda gereken destek sağlandı. Bu sayede ekiplerimiz suyun karşı tarafına geçerek arızaya müdahale etti. Desteklerden dolayı ilgili kurumlara teşekkür ederiz." dedi.

Arıza ekiplerine destek amacıyla bölgeye giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü rafting antrenörü Mazlum Tekçe ise bölgede yaşanan arızayı gidermek için rafting ekipmanları ile görevlilerin suyun karşısına geçmesini sağladıklarını aktardı.