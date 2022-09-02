Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

02.09.2022 23:00
Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Hakkari'de elektrik direğine çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Hakkari'de elektrik direğine çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Merzan Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu yakınında 59 YP 358 plakalı minibüs, elektrik direğine çarparak yolun kenarına devrildi.

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri de bölgedeki enerji akışını keserek yola düşen enerji nakil hatlarını kontrol altına aldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, minibüsün kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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Kaynak: AA

Kredi Yurtlar Kurumu, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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