Hakkari'de

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel eğitim gören öğrencilere yönelik bir program düzenlendi.



Hakkari Evi'nde düzenlenen kahvaltıya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Korkmaz, Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman, Özel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Sait Ediş, kurumun diğer yöneticileri ve özel eğitim öğrencileri katıldı. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Korkmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Elimi Tutsan Engelimi Unutsam" şiarıyla verilen kahvaltıda konuşan Müdür Vekili Korkmaz, "Kahvaltıda buluşup özel öğretim gören öğrencilerimize yönelik etkinlikler düzenledik. Amacımız farkındalık oluşturmak ve toplumdaki duyarlılığı arttırmaktır. Bizler yapacağımız güzel çalışmalarla engelli bireylerin iyi yaşam koşullarına kavuşmalarına ve sosyal yaşama dahil olmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Engellilere yönelik gerçekleştirilecek bütün çalışmalar, onların toplumla iç içe yaşamalarını ve yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. Bu vesileyle kahvaltıyı organize eden Meskan Ölmez Madencilik yönetimine, etkinliğe katkıda bulunan M. Akif Ersoy MTAL, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesine, özellikle öğrencilerimizin yetiştirilmesinde emeği geçen yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.



Kahvaltı sonrasında M. Akif Ersoy MTA Lisesinde, Reng-i Hakkari sanatçılarının müzik ziyafetiyle özel eğitimli öğrenciler doyasıya eğlendi. - HAKKARİ