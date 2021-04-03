Elma kasalarında 80 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Elma kasalarında 80 kilo eroin ele geçirildi
03.04.2021 14:49
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada elma kasalarının altına gizlenmiş vaziyette 80 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada elma kasalarının altına gizlenmiş vaziyette 80 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 3 Nisan 2021 günü Yüksekova ilçesi Numune Polis Kontrol Noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada elma kasalarının altına gizlenmiş vaziyette 80 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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