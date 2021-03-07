Hakkari'de en çok kadın istihdam eden 6 firmaya plaket verildi - Son Dakika

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, kentte en çok kadın istihdam eden 6 firmaya plaket verdi.

Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen programda konuşan HATSO Başkanı Servet Taş, kadınların daha çok istihdam edilmesi gerektiğini söyledi.

Kadınların dünyanın en değerli varlıkları olduğunu ifade eden Taş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Bizim için anlamlı bir gün. Kadınlar annedir, eştir, sanatçıdır, sanatkardır. Kadınların tarifi imkansızdır. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevda Keskin ise kadın istihdamının kalkınmadaki önemine dikkati çekti.

Kentte kadın istihdamında örnek olan firmaları ödüllendirmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Keskin, HATSO Başkanı Taş ve istihdam sağlayan firmalara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından firma yetkililerine plaketleri taktim edildi.