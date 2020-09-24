Hakkari'de enerji nakil hattına takılan şahin kurtarıldı - Son Dakika

Bunun üzerine olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri, iş makinesiyle ulaştıkları kuşu bulunduğu yerden indirdi.

Esentepe Mahallesi 'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ayağına iple kuş ölüsü bağlanan, kafasına yırtıcı kuşlara has olduğu belirtilen maske takılan şahinin enerji nakil hattında mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerine bildirdi.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı

Son Dakika: Korona tanısı konup temasla ilgili eksik, yanıltıcı ve yalan bilgi verenler 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?