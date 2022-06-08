Hakkari'de engelli çocuğa yatak ve tekerlekli sandalye desteği

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğinin girişimleri ile hayırseverler tarafından gönderilen hasta yatağı ve tekerlekli sandalye engelli Z.T'ye teslim edildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek başkanı Yavuz Aydoğdu, Taşbaşı köyünde ikamet eden yürüme engelli kız çocuğu Z.T'yi ziyaret etti.

Z.T ile bir süre sohbet eden Aydoğdu, hayırseverler tarafında gönderilen ortopedik hasta yatağı ve pediatrik tekerlekli sandalyeyi aileye verdi.

Başkan Aydoğdu, hayırseverlerin desteğiyle yardımların devam edeceğini söyledi.