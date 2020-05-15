Hakkari'de engelli genç kıza engelli puseti desteği - Son Dakika

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğince, özel gereksinimli ve yürüme engelli Nuran İrdem'e engelli puseti hediye edildi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, bazı dernek üyeleri ile Yeni Mahalle'de yaşayan İrdem'i evinde ziyaret ederek, puseti teslim etti.

İrdem ile sohbet edip Engelliler Haftasını kutlayan Aydoğdu, yaptığı açıklamada, kentte birçok alanda faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Özel gereksinimli çocukların okuması, gezmesi ve mutlu olması için desteklerini sürdüreceklerini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Yaşamın her alanında engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Tohum toprağa engelliler topluma emanettir. Biz inandığımız yolda yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz ve hizmetlerde köprü olmaya devam edeceğiz. Nuran İrdem özel gereksinimli kardeşimizin de hayır duasını aldık."

İrdem'in ailesi de duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Aydoğdu'ya teşekkür etti.