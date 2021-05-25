Hakkari'de engelli kardeşler için ev yapımına başlandı - Son Dakika

Hakkari'de zorlu koşullarda hayat mücadelesi veren biri yatağa mahkum engelli üç kardeş için başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan yardımlarla ev yapımına başlandı.

Bulak Mahallesi'nde zihinsel engelli Hamza (47), İslam (49) ve yatağa bağımlı Rahmi Bal (51) kardeşlerin yaşadıkları derme çatma evin yerine yenisinin yapılması için hayırseverlerce yardım kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda toplanan yardımlarla yapımına başlanan evin temeli düzenlenen programla atıldı.

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, kampanyaya birçok hayırseverin destek verdiğini belirtti.

Kardeşlerin yaşadığı eski evin oturulmayacak durumda olduğunu belirten Keskin, şunları aktardı:

"Hakkari sevdalısı Servet Yağmur ve İsmail Akar'ın girişimleriyle hayırseverlerimiz destek vermişti. Kış ayı münasebetiyle temel atma yaz ayına bırakılmıştı. Bugün evin temeli atıldı. Hakkari halkı daha önce de böylesi durumlarda üzerine düşen görevi yapmıştır. Dilerim bu çalışma ilimizde daha çok ihtiyaç sahibi insanımıza ulaşmamıza vesile olur."

Yeni eve kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan Hamza Bal da destek veren herkese teşekkür ederek, "Babamızdan kalma toprak damlı bir evde yaşam mücadelesi veriyorduk. İslam abim 2 yıldır yatağa mahkum yaşıyordu. Adeta hayata küsmüştü. Durumumuz haber oldu. Sonra da İsmail Akar ve Servet Yağmur sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Yetkililer ve hayırseverler sesimizi duydu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı engelli maaşlarımızı bağladı. İslam abimi hastaneye götürdüler. Çok şükür hepimiz bir arada hayata tutunmaya başladık. Şimdi de sıcak bir yuvaya kavuşacağız." diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Yıldırım Yılmaz da yardım komisyonu olarak engelli kardeşler için evin temelinden anahtar teslimine kadar işin başında olacaklarını ifade etti.