Hakkari'de engelli kardeşler yardım eli bekliyor - Son Dakika

Hakkari'de biri yatağa mahkum engelli üç kardeş, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Bulak Mahallesin'de yaşayan zihinsel engelli Hamza (47), İslam (49) ve yatağa bağımlı Rahmi Bal (51) kardeşler, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Rahmi Bal, evde sadece kendisinin 800 lira engelli maaşı aldığını belirtti.

Ağabeyinin iki yıldır yatağa mahkum yaşadığını dile getiren Bal, "Günde bir öğün yemek yiyor, yataktan çıkamıyor, bitkisel hayatta gibi. Bakımını yapacak kimse yok. Biz de engelliyiz. Evimiz çok eski, çökmek üzere. Yetkililerden prefabrik bir ev, abim ve kardeşimin de engelli maaşlarının bağlanması konusunda yardım bekliyoruz." dedi.

Hamza Bal da "Üçümüz de bakıma muhtacız. Engelli olduğumuz için ne yemek yapabiliyoruz ne evi toplayabiliyoruz. Bizim engelimiz doğuştan gelen bir rahatsızlık. Bazen bir ay veya iki ay iyiyiz. Sonra aniden hayattan kopuyoruz. Rahmi ağebeyimin yüzde 84, İslam abimin yüzde 82, benim de yüzde 45 engelli raporum var."