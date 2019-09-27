Hakkari'de engelli öğrencilere sertifika verildi

Hakkari'de Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından açılan kurslara katılan engelli öğrencilere sertifika verildi.

Halk Eğitim Merkezi'de düzenlenen sertifika töreninde konuşan Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, kursların 8 ay sürdüğünü söyledi.

Kurslara katılan 24 öğrencinin muhasebe yardımcılığı ve genel muhasebe ile ilgili eğitim aldığını anlatan Aydoğdu, öğrencileri tebrik etti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil de engelliler için pozitif ayrımcılık tanıdıklarını ifade etti.