Engelliler derneğinden vatandaşlara ücretsiz maske - Son Dakika

Hakkari Gençlik ve Engeliler Derneğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu ve dernek üyeleri, Cumhuriyet ve Bulvar caddelerinde halka maske dağıttı, belirlenen kurallara uymalarını istedi.

Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya genelinde etkili olan salgın nedeniyle birçok ölümün yaşadığını söyledi.

Bu kapsamda uygulanan 14 kurala uyulması gerektiğine vurgu yapan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Koronavirüs belirtileri taşıyan vatandaşlarımıza acilen bir sağlık kuruluşuna gitme çağrısında bulunuyoruz. Psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak insanlığı ve dünyayı tehdit eden bu salgın nedeniyle bu süreçte özelikle ülkemizde her türlü önlemi alan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Hakkari Valimize, kolluk kuvvetlerine ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Engeliler olarak bu süreçte sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu bir kez daha yenilemek istiyoruz."