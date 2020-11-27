Hakkari'de engellilere akülü tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde engellilere akülü tekerlekli sandalye verildi.

Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, yürüme engelli Zahit Saraç ve Fehmi Gören'e akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Aydoğdu, yaptığı açıklamada, engelsiz yaşamın sağlanmasına yönelik desteklerini artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Her alanda engelleri kaldırmaya kararlı olduklarını ifade eden Aydoğdu, "Tohum toprağa, engelliler topluma emanettir. İnandığımız yolda yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz. Zahit ve Fehmi kardeşlerimizin hayır dualarını aldık. Onlara hizmet ve destek sözü verdik." dedi.