Hakkari'de engellilere mont ve kışlık ayakkabı yardımı - Son Dakika

Hakkari'de engellilere mont ve kışlık ayakkabı yardımı

04.12.2020 09:01
Hakkari'de engellilere mont ve kışlık ayakkabı yardımı, System.String[]

Tut Elimi Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hakkari'de engelli çocuklara mont ve kışlık ayakkabı hediye etti.

Tut Elimi Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hakkari'de engelli çocuklara mont ve kışlık ayakkabı hediye etti.

Dernek üyeleri, kentteki Beyaz Gelincik ve Kardelen Rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek engelli 70 gence kışlık mont ve kışlık ayakkabı dağıttı.

Yurt içi ve yurt dışında birçok etkinliğe imza attıklarını ifade eden dernek sözcüsü Turgut Tunç, dernek olarak ihtiyaç duyulan her noktada olabilme gayretiyle çalıştıklarını söyledi.

Hediyeleri alan engelliler, Tut Elimi Derneği üyelerine teşekkür etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de engellilere mont ve kışlık ayakkabı yardımı - Son Dakika


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