Hakkari'de engellilere mont ve kışlık ayakkabı yardımı - Son Dakika

Tut Elimi Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hakkari'de engelli çocuklara mont ve kışlık ayakkabı hediye etti.

Dernek üyeleri, kentteki Beyaz Gelincik ve Kardelen Rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek engelli 70 gence kışlık mont ve kışlık ayakkabı dağıttı.

Yurt içi ve yurt dışında birçok etkinliğe imza attıklarını ifade eden dernek sözcüsü Turgut Tunç, dernek olarak ihtiyaç duyulan her noktada olabilme gayretiyle çalıştıklarını söyledi.

Hediyeleri alan engelliler, Tut Elimi Derneği üyelerine teşekkür etti.