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Hakkari'de enstrümanın içinde 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de enstrümanın içinde 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

15.02.2022 21:02
Hakkari'de enstrümanın içinde 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargo aracındaki müzik enstrümanı kanunun içine gizlenmiş 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargo aracındaki müzik enstrümanı kanunun içine gizlenmiş 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kargo ile batı illerine uyuşturucu madde gönderileceği yönünde alınan ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, bir kargo aracında yapılan aramada kanunun içine gizlenmiş 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de enstrümanın içinde 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de enstrümanın içinde 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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sentetik uyuşturucu, Yüksekova, Hakkari, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de enstrümanın içinde 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de enstrümanın içinde 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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