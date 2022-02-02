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Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı (2) - Son Dakika

Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı (2)

02.02.2022 16:04
Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı (2)

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİİçişleri Bakanlığı, 'Eren Kış-18' operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kayalık köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; çok sayıda silah ele geçirildiğini açıkladı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Kış-18' operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kayalık köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; çok sayıda silah ele geçirildiğini açıkladı. Buna göre operasyonda; 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Uzi marka makineli tabanca ve yedek namlusu, çeşitli markalarda 3 tabanca, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 antipersonel mayın, 4 el telsizi, 12 adet ak-47 şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 1 tabanca susturucusu, 14 adet rpg-7 mühimmatı, 13 savunma tipi el bombası, çeşitli çaplarda 2 bin 310 mühimmat, 1 dürbün, muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de 'Eren Kış-18 Operasyonu' başlatıldı (2) - Son Dakika
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