Hakkari'de erken doğan oğlağa bebek gibi bakılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de erken doğan oğlağa bebek gibi bakılıyor - Son Dakika

Hakkari'de erken doğan oğlağa bebek gibi bakılıyor

6 saat önce

Hakkari kent merkezinde çetin geçen kış mevsiminde erken dünyaya gelen oğlağın hayatta kalabilmesi için bebek gibi bakılıyor.

Hakkari'de erken doğan oğlağa bebek gibi bakılıyor, System.String[]

Hakkari kent merkezinde çetin geçen kış mevsiminde erken dünyaya gelen oğlağın hayatta kalabilmesi için bebek gibi bakılıyor.


Biçer Mahallesi Öztunçlar semtinde erken dünyaya gelen oğlağın hayatta kalabilmesi için Öztunç ailesi önlem aldı. Çetin kış mevsiminin etkili olduğu Hakkari'de erken doğum yapan keçinin yavrusunu ahırdan alan Öztunç ailesi, hayatta kalabilmesi için eve aldı. Hava sıcaklığının özellikle gece saatlerinde eksi 18 derecenin altına düştüğü kentte dünyaya gelen oğlağı soba başında elleriyle besliyor.


Bir süre önce kar yağışına dayanamayarak evlerinin damı çöken Öztunç ailesini ziyaret eden Biçer Mahallesi Muhtarı Kemal Erol, biberonla beslenen oğlakla karşılaştığını söyledi. Muhtar Erol, "Ailenin toprak evin damı çökmüştü. Aileyi ziyaret ederken sobanın önünde bir oğlakla karşılaştım. Öztunç ailesinin keçisi doğum yapmış. Yavrunun soğukta donmaması için biberonla evde besliyorlar" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
Babil'de sırlar çözüldü! Ayşe'nin polis olduğu ortaya çıktı Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 28 dereceyi gördü İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 18:06:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de erken doğan oğlağa bebek gibi bakılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]