Hakkari'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Hakkari'de, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Önder İmam Hatipliler Derneği Hakkari Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, dernek öncülüğünde adliye önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Mütercimler'in katıldığı televizyon programında imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Suç duyurusunda bulunulmasının ardından açıklama yapan Önder İmam Hatipliler Derneği Şube Başkanı Adil Demir, Mütercimler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama" fiillerinden suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Mütercimler'in imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunduğunu ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi, televizyonun youtube kanalı üzerinden videoya hala ulaşılabiliyor olması ise üzüntümüzü arttırmıştır. İmam hatip camiası bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, 10 milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli, alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir."

İmam hatiplilere yöneltilen iftira, iddia ve küçük düşürücü ifadelerin sadece bu camiayı değil, ülkenin birliği ve dirliğini hedef aldığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz. Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı hedefleyen bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz."