Hakkari'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığı, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde bir araya gelen AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter ile üyeler, Mütercimler'in katıldığı televizyon programında imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Suç duyurusunda bulunulmasının ardından açıklama yapan Beyter, imam hatip liseleri, mezunları ile mensuplarının yanında bulunmak ve Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandıklarını söyledi.

İmam hatip liselerinin gün geçtikçe halkın ilgi ve beğenisini kazandığını belirten Beyter, şu ifadeleri kullandı:

"İmam hatip liselerinde fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. Bizler AK Parti Hakkari Gençlik Kolları olarak imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Yine bilinmesini isteriz ki İmam Hatip Liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir."