Hakkari'de Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği 12. Olağan Kongresinde mevcut başkan Muharrem Tekin güven tazeledi.
Ticaret Sanayi Odası Konferans salonunda gerçekleşen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başladı.
Genel kurula Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli'deki 45 delege katıldı. Tek liste ile girilen seçimde 30 oy alan mevcut başkan Muharrem Tekin yeniden seçildi.
Tekin, delegelere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği 12. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika