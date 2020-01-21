Hakkari'de esnafın ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de esnafın ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hakkari'de esnafın ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir esnafın ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hakkari'de esnafın ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir esnafın ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak'ta halk pazarındaki iş yerine gitmek için evden ayrılan ve üç gün sonra iş yerinin yakınında cesedi bulunan esnaf Tahir Çetin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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