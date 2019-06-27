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Hakkari'de etçil çekirge bulundu

37 dakika önce

Hakkari'ye bağlı Olgunlar köyündeki Meskan Tepesi bölgesinde etçil çekirge bulundu.

Hakkari'de etçil çekirge bulundu, System.String[]
Hakkari'ye bağlı Olgunlar köyündeki Meskan Tepesi bölgesinde etçil çekirge bulundu.

Etçil olmasıyla bilinen ve son dönemde Diyarbakır, Van, Mardin ve Batman'da görülen etli çekirge, son olarak Hakkari'de ortaya çıktı. Hakkari'nin Olgunlar köyü Meskan Tepesi bölgesindeki maden şantiyesinde çalışan kamyon sürücüsü Neşet Ertunç tarafından fark edilen çekirgenin diğerlerine göre boyunun çok büyük olduğu belirtildi. İlk defa böyle bir çekirge gördüğünü dile getiren Ertunç, "Uzmanlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösteren dev çekirgenin büyüklerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini belirterek, hayvanların geceleri aktif olarak avlanan etçil türler olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türler arasında yer aldığını söylüyorlar" dedi.

Yüzüncü Yıl Ünüversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise, saga türü çekirgenin etçil, böcek, meyve kurdu, sinek ve diğer çekirgelerle beslendiği için faydalı bir tür olduğunu söyleyerek, "Bizim merkezimiz bölge için önemli. Yaban hayvanlarının tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonu yapıldığı gibi, vatandaşlar bu tür küçük hayvanları da bize getiriyorlar. Bizde konuyla ilgili çalışma yapan bilim insanlarından bilgi alarak vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Bu çekirge türü Hakkari bölgesinde yaygındır" dedi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:47 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Batman, Hakkari, Güncel
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