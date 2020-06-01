Hakkari'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'i, sözde bölge sorumlusu çıktı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hakkari'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu, 'Kava' kod adlı Muhammed olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu 'Kava' kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet roketatar, 2 adet anti-tank mayını,

1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) alıcısı, 6 adet el bombası, 1 adet pense ve akımölçer (EYP yapımında kullanılmak üzere), 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet el dürbünü, 3 adet termal panço, 1 adet radyo ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerin, geçen yıl 1 Haziran'da Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edildiği saldırının son failleri olduğu tespit edildiği hatırlatıldı.