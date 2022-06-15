Hakkari'de eTwinning Kalite Etiketi ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de eTwinning Kalite Etiketi ödül töreni düzenlendi

15.06.2022 16:49
Hakkari'de eTwinning Kalite Etiketi ödül töreni düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eTwinning Projesi belge takdim töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eTwinning Projesi belge takdim töreni gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, başarılı öğretmenlerin belgelerini vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Hakkari'de birinci önceliklerinin eğitim olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'de eğitim anlamında her kesimde büyük bir seferberlik var. Bu da semerelerini yavaş yavaş gösteriyor. Eğitim uzun soluklu bir iş. Enerjimizi, potansiyelimizin büyük bir kısmını eğitime harcıyoruz. Gerçekten güzel başarılar elde ediliyor. Fiziksel eksikleri gideriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği özel destekle 3,5 yıllık süreçte 43 eğitim kurumunu bitirdik. Gelecek yıllarda bu sayı daha da artacak."

Kentte çok güzel eğitim kurumlarının yapıldığını ifade eden Akbıyık, "ETwinning Projesi sonucu 130 öğretmenimiz ulusal kalite etiket sertifikası alacak. 36 Avrupa sertifikası alacak. Bunlar Hakkari adına övünülecek şeyler. Eğitim sadece bilgi ezberlemek değil. Önce çok okumak ve çok proje yapmak gerekiyor. Ben sizin gayretinizi görüyorum. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise projenin amacıyla ilgili bilgi verdi.

Akbıyık ve katılımcılar, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlere belgelerini takdim etti.

YORUMLAR
500
Hakkarili öğrenciler 'İzmir Bilim Olimpiyatları' sınavında mücadele etti Hakkarili öğrenciler 'İzmir Bilim Olimpiyatları' sınavında mücadele etti
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de eTwinning Kalite Etiketi ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart
16:12 Yaralı sincabı iyileştirip doğaya bırakmak istemişti! Hızlı davranan kedi tüm hayalleri suya düşürdü
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
16:06 Pınar Deniz'in iddialı kıyafeti eleştiri oklarının hedefi oldu: Sosyopat cüceye benzemiş
15:51 Fenerbahçe arka arkaya transfer yapıyor! Brahic'i kadrosuna kattığını açıkladı
15:48 Kürtaj karşıtlığını protesto eden kadınlar, kilisede soyundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 16:52:28. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de eTwinning Kalite Etiketi ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement