Hakkari'de eTwinning Kalite Etiketi ödül töreni düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eTwinning Projesi belge takdim töreni gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, başarılı öğretmenlerin belgelerini vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Hakkari'de birinci önceliklerinin eğitim olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'de eğitim anlamında her kesimde büyük bir seferberlik var. Bu da semerelerini yavaş yavaş gösteriyor. Eğitim uzun soluklu bir iş. Enerjimizi, potansiyelimizin büyük bir kısmını eğitime harcıyoruz. Gerçekten güzel başarılar elde ediliyor. Fiziksel eksikleri gideriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği özel destekle 3,5 yıllık süreçte 43 eğitim kurumunu bitirdik. Gelecek yıllarda bu sayı daha da artacak."

Kentte çok güzel eğitim kurumlarının yapıldığını ifade eden Akbıyık, "ETwinning Projesi sonucu 130 öğretmenimiz ulusal kalite etiket sertifikası alacak. 36 Avrupa sertifikası alacak. Bunlar Hakkari adına övünülecek şeyler. Eğitim sadece bilgi ezberlemek değil. Önce çok okumak ve çok proje yapmak gerekiyor. Ben sizin gayretinizi görüyorum. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise projenin amacıyla ilgili bilgi verdi.

Akbıyık ve katılımcılar, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlere belgelerini takdim etti.