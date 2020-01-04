Hakkari'de ev yangınına TOMA ile itfaiye müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de ev yangınına TOMA ile itfaiye müdahale etti - Son Dakika

Hakkari'de ev yangınına TOMA ile itfaiye müdahale etti

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangına, itfaiye aracının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi.

Hakkari'de ev yangınına TOMA ile itfaiye müdahale etti, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangına, itfaiye aracının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi.

Moda Mahallesi'nde İlhami Arıcı'ya ait evde, bacadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede çatı katını sardı.

Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Şemdinli, Hakkari, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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