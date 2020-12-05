Hakkari'de evlerinin çatısı yanan aileye valilikten destek - Son Dakika

Hakkari'de evlerinin çatısı yanan aileye valilikten destek

05.12.2020 13:06
Hakkari'de evlerinin çatısı yanan aileye valilikten destek, System.String[]

Hakkari'de evlerinin çatı kısmı yanan Dayan ailesine Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yardım eli uzattı.

Hakkari'de evlerinin çatı kısmı yanan Dayan ailesine Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yardım eli uzattı.

Akşam saatlerinde Bağlar Mahallesinde bulunan 4 katlı Bedel Dayan isimli vatandaşın evinin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekibi ve mahalle sakinlerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Bacadan çıktığı belirtilen yangından evin çatı kısmı tamamen kullanılamaz hale gelirken, evin üçüncü katında bulunan 6 çocuk annesi Zeynep Dayan'ın evinde ise maddi hasar meydana geldi. Hakkari Valiliği SYDV Müdürü M. Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki ekibi aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Müdür Abdullahoğlu tamamen yanan çatı kısmı ve evin içinde incelemelerde bulunarak tutanak tuttu. 6 çocuk annesi Zeynep Dayan'a giyim ve gıda yardımında bulunan SYDV ekibi, Bedel Dayan'a ise çatı kısmının onarılması için destekte bulunacaklarını ifade ettiler. Dayan ailesini ziyaret eden AFAD Müdürü Resul Karadeniz ise, evde incelemelerde bulunarak tutanak tuttu. Geçimini seyyar tezgahta sebze meyve satarak sağlayan Beden Dayan'da bacadan çıktığı yangında evinin çatı kısmı tamamen yanarken, evde de hasarın meydana geldiğini söyledi. Soğuk kış günlerinde yetkililerin yardım elini beklediğini belirten Dayan tek tesellisinin can kaybının olmadığını belirtti. - HAKKARİ

Hakkari'de evlerinin çatısı yanan aileye valilikten destek
Hakkari'de evlerinin çatısı yanan aileye valilikten destek
Hakkari'de evlerinin çatısı yanan aileye valilikten destek
Hakkari'de evlerinin çatısı yanan aileye valilikten destek

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hakkari'de evlerinin çatısı yanan aileye valilikten destek - Son Dakika


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