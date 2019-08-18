Son Dakika Haberleri: Hakkari'de EYP infilak etti: 1 sivil hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de EYP infilak etti: 1 sivil hayatını kaybetti

33 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Şemdinli'ye bağlı Çatalca köyü kırsalında askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce daha önce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Patlama sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Hakkari Valiliği patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "18.08.2019 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca Mahallesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP'nin (el yapımı patlayıcı) sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Şemdinli, Çatalca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikalı Zabrian ile Çukurcalı Ramazan dünyaevine girdi
Hakkari'de İHA alarmı: Ateş açılınca gözden kayboldu Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 20:42:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de EYP infilak etti: 1 sivil hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]