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Hakkari'de "ezanı güzel okuma yarışması" bölge finali

17 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "ezanı güzel okuma yarışması"nın bölge finali Hakkari'de gerçekleştirildi.

Hakkari'de
Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "ezanı güzel okuma yarışması"nın bölge finali Hakkari'de gerçekleştirildi.
Kent merkezindeki Hacı Sait Camisinde yapılan yarışmaya, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Iğdır, Siirt ve Hakkari illerinden din görevlileri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında çeşitli yarışmalar düzenlediğini söyledi.
Ezanı güzel okuma yarışmasının bölge finaline ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Gürbüz, tüm katılımcılara başarılar diledi.
Konuşmanın ardından başlayan yarışmada, Van'dan Ferit Solmaz birinci, Hakkari'den Yasin Sönmez ikinci ve Iğdır'dan Ziya Çakmaz üçüncü oldu.
Program, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Yarışmada birinci olan Solmaz'ın 25 Ağustosta Sakarya'da düzenlenecek Türkiye finaline katılacağı belirtildi.
Programa, Vali Yardımıcısı Cüneyt Epcim, Hakkari Barosu Başkanı Avukat Zeydin Kaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:59 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Hakkari, Iğdır, Van, Güncel
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