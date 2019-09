Hakkari'de Fenerbahçe futbol okulu açıldı

Hakkari'de geleceğin futbol yıldızlarının yetişeceği Fenerbahçe Futbol Okulu açıldı.



Profesyonel antrenör eşliğinde açılan ve sınırlı sayıda öğrencinin alınacağı futbol okuluna kayıtlar başladı. Profesyonel futbol antrenörü Cihat Doğan ve eğitmen Ömer Çatal tarafından Hakkari'de açılan Fenerbahçe Futbol Okulu'na kayıt heyecanı başladı. Kentteki futbolun gelişmesi, geleceğin futbol yıldızlarının yetiştirilmesi ve yeteneklerin keşfedilmesi hedeflenen futbol okulunda 04-17 yaş grubunda öğrenci kayıtları alınmaya başlandı. Sınırlı sayıda öğrencinin alınacağı futbol okuluna yetenekli çocuklar ve gençler profesyonel antrenör tarafından yetiştirilerek Fenerbahçe altyapısına kazandırılması amaçlanıyor. Hakkari'ye Fenerbahçe Futbol Okulu'nu kazandıran futbol antrenörü Cihat Doğan, amaçlarının küçük yetenekleri yoğun bir futbol eğitimine tabi tutarak, Fenerbahçe altyapısına kazandırmak olduğunu kaydetti. 04-17 yaş grubunda öğrenci kayıtlarının başladığını belirten Doğan, kayıt süresinin 30 Eylül'e kadar devam edeceğini ve sınırlı sayıda öğrencinin alınacağını söyledi. En büyük hedeflerinin Hakkari'deki çocukları spora kazandırmak olduğunu aktaran Doğan, "Fenerbahçe futbol okulları bir eğitim yuvasıdır. Eğitimimizde en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza öncelikle bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel yüklemeler yaparak her bir öğrencimizin topluma faydalı ve sağlıklı olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ayrıca özel yeteneğe sahip öğrencilerimizde Fenerbahçe alt yapısına kazandırılmaya çalışmaktır. Yılda iki defa Fenerbahçe alt yapısında seçmelere katılacaklar ve ayrıca senede bir defa da bölgesel turnuvalara katılıp iyi olanlar seçilecek. Amacımız çocukların küçük yaşlarda sistemli ve disiplinli çalışmaları sonucunda futbol eğitimi almalarına yardımcı olmaktır. Sosyal yaşamda kendi kendilerine yetebilen topluma yararlı bireyler olarak kazandırılmasına katkıda bulunacağız. Çocuklara futbol oyununu sevdirmek iyi bir taraftar ve futbol sever olmalarının yanı sıra çocuklara Fenerbahçe sevgisini ve ruhunu aşılayacağız. İleriye dönük ise, futbol okullarımızdaki yetenekli çocukları tespit ederek, bu yetenekleri futbol yarışmacı takımlarımıza kazandırmaktır. Eğitimlerimiz 15 ay devam edecek. Yaş grubumuz ise 04 ila 17 yaş arası olacaktır. Antrenmanlarımız her Cumartesi ve Pazar günleri olup, Sömestr ve Yaz tatillerinde ise her gün olacak. Son başvuru tarihimiz ise, 30 Eylüle kadar devam edecek. Kontenjanlarımız sınırlı sayıda olacaktır" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ