Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında 5 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında 5 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında 5 sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya aralarında dönemin Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı eski tümgeneral Halil İbrahim Ergin'in de bulunduğu tutuksuz 5 sanık ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanıkların savunma ve taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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