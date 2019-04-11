Hakkari'de "Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor" Projesi

Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor" projesi kapsamında münazara yarışması düzenlendi.

Hakkari Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor" projesi kapsamında münazara yarışması düzenlendi.



Kent genelinde 20 okulun katıldığı yarışma kura çekimiyle başladı.



Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ile Fatma Aliye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yarıştığı münazara yarışmasında öğrenciler "Çevre düzenlenmesinde yasalar mı? etkilidir yoksa bireyler mi? "konulu sunumlar yaptı.



Jüri üyelerinin yaptığı puanlamada Fatma Aliye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ise ikinci oldu.



İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, tüm öğrencileri tebrik etti.



"Gençlerin kendilerini ifade etmeleri, kendi düşüncelerini savunmaları ve kendi doğrularını belgelerle ortaya koymaları çok hoşumuza gitti." diyen Gür, şöyle konuştu:



"Öğrencilerimizin kendilerini argümanlarla ve delillerle savunmaları ve kendilerine olan öz güvenlerini ortaya koymaları çok hoşumuza gitti. Tabi bu bir yarışmadır. Her yarışmanın bir kazanını olacaktır. Ben tekrardan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."



24 Nisan tarihinde düzenlenecek final yarışmasında 3 asil ve bir yedek olmak üzere dereceye girecek olan üç okula birer masa üstü bilgisayar, ikinci ve üçüncüye çeyrek altın ve birinci gelen okula yarım altın verilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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