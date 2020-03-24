Hakkari'de fırınlar denetlendi - Son Dakika
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Hakkari'de fırınlar denetlendi

6 saat önce

Hakkari Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezindeki fırınları denetledi.

Hakkari'de fırınlar denetlendi, System.String[]

Hakkari Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezindeki fırınları denetledi.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Mühendisi Botan Taş, Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekipler, fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı. Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlü Adil Demir, "Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Denetim yaptığımız fırınlarda; hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda bulunup işlem yapacağımız konusunda uyardık. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.


Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ise belediye ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ

Adil Demir, Hakkari, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:18 Kaynak: İHA

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