Hakkari'de fizibilite hazırlama eğitimi

Hakkari Valiliği İl Koordinasyon Merkezi tarafından kamu kurumu personeli ve sivil toplum kuruluşu üyelerine yönelik fizibilite hazırlama eğitimi verilecek.

İl Proje Koordinasyon Merkezi tarafından DAKA 2019 Teknik Destek Programı kapsamından 5 gün sürecek "Fizibilite Hazırlama Eğitimi" Hakkari Valiliği toplantı salonunda verilecek.

İl Proje Koordinasyon Merkezi Müdürü Murat Koca, kamu kurumlarında proje planlanması, analizi ve uygulama süreçlerinin iyileştirmesine, kurumsal kapasitenin artırılmasına taleplerin gün geçtikçe artığını söyledi.

"İlde önemli yatırım kararlarının verilmesinde, önce iyi hazırlanmış, doğru analizler barındıran ve sağlıklı verilere dayanan bir fizibilite raporu sayesinde mümkün olmaktadır." diyen Koca, "Eğitimlerle daha doğru ve nitelikli hazırlanmış fizibilite raporlarıyla desteklenmiş projelerle ilin yatırım kapasitesinin artırılmasını ve kaynakların daha fazlasını ilimize çekilmesini sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.