Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Foseptik Çukuruna Düşen Köpek Kurtarıldı

Hakkari'de Foseptik Çukuruna Düşen Köpek Kurtarıldı

1 saat önce

Hakkari'de foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldıHakkari'de üzeri açık bırakılan 4 metrelik foseptik çukuruna düşen köpek, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Hakkari'de Foseptik Çukuruna Düşen Köpek Kurtarıldı, System.String[]
Hakkari'de foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı

Hakkari'de üzeri açık bırakılan 4 metrelik foseptik çukuruna düşen köpek, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde, üstü açık bırakılan foseptik çukurunda köpek sesi duyan okul idaresi, durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpeği düştüğü foseptik çukurundan çıkardı. Kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:53 Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel
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