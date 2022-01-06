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Geçen yıl 7 ton 981 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Geçen yıl 7 ton 981 kilogram eroin ele geçirildi

06.01.2022 16:56

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, geçen yıl kentte 7 ton 981 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, geçen yıl kentte 7 ton 981 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen 2021 değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Akbıyık, başarılı bir yılı daha geride bıraktıklarını söyledi.

Terör ve uyuşturucu ile mücadele konusunda iyi bir noktada olduklarını belirten Akbıyık, bitme noktasına gelen terörün artık Hakkari'nin gündeminden çıktığını vurguladı.

"Güvenlik güçlerimiz teröristlere göz açtırmıyor"

Gelecek dönemde terör konusunun hem Hakkari'nin hem de ülkenin gündeminden tamamen çıkacağına inandığını kaydeden Akbıyık, "Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, devletimizin iradesi ve Hakkari halkının desteği ile bu duruma geldik. Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarla teröristlere göz açtırmıyor. Terör örgütü artık ülkeye giremiyor. Sınır ötesi operasyonlarda gereği yapılmış oluyor. Her sınır ötesi operasyon Hakkari'nin ve ülkenin güvenliğine büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Operasyonlarda yüklü miktarda mühimmat, silah ve patlayıcı ele geçirildiğini ifade eden Akbıyık, şu bilgileri paylaştı:

"4 AT 4 füzesi yani ısı güdümlü füze, drone, 3 keskin nişancı tüfeği, 76 kalaşnikof, 7 biksi, 272 el bombası, 22 roketatar, bir de bunların binlerce mermileri, malzemeleri ele geçirildi. Bunların büyük çoğunluğu geçtiğimiz yıllarda saklanan terör örgütüne ait malzemeler. Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele inanılmaz başarılı bir yıl yaşadık. Uyuşturucu ile mücadele, özelikle eroin ile mücadelede 2016 yılında 106 kilogram ele geçirildi. 2017 yılında 678 kilo 647 gram, 2018'de 1 ton 81 kilogram, 2019'da 949 kilogram, 2020 yılında 2 ton 323 kilogram, 2021 yılında ise 7 ton 981 kilogram eroin ele geçirildi. 2021 yılında 380 kilogram esrar, 288 kilogram metamfetamin, 21 bin 462 litre asitanhidrit ele geçirildi."

"Önemli yatırımlar gerçekleştirildi"

Eğitim, sağlık, spor, kültür alanlarında da kentte güzel gelişmelerin olduğunun altını çizen Akbıyık, belediyecilik anlamında da iyi hizmet ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Belediye bünyesinde değişim ve dönüşüm programını hazırladıklarını ve bu kapsamda 25 projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Akbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk geldiğimizde 30 araçtan 26'sı arızalıydı. Biz şu an 32 yeni araç aldık. Bu araçlar belediyeye tasarruf sağlıyor. Daha önce temizlik işleri ihale ediliyordu. Yıllık 6 ila 10 milyon lira para veriliyordu. Biz onun yerine araç aldık. Oradan büyük bir tasarrufumuz var. İnşallah 2022 yılında da aynı gayretle, aynı heyecanla hep beraber daha iyi olması için çalışacağız. Hedeflerimiz, projelerimiz var. Belediyenin de ciddi bir borç sorunu vardı. Gelen para personel giderlerine yetmiyordu. 80 milyon civarı borç ödedik. 50 milyona yakın yaptığımız işlerin maliyeti var. Şimdi hem borçları ödüyoruz hem de hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz."

Geçen yıl 7 ton 981 kilogram eroin ele geçirildi
Geçen yıl 7 ton 981 kilogram eroin ele geçirildi
Geçen yıl 7 ton 981 kilogram eroin ele geçirildi

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Uyuşturucu, Hakkari, Terör, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geçen yıl 7 ton 981 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçen yıl 7 ton 981 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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