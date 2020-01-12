Hakkari'de "geleceğin teknoloji yıldızı" adayları yeteneklerini sergiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'geleceğin teknoloji yıldızı' adayları yeteneklerini sergiledi - Son Dakika

Hakkari'de "geleceğin teknoloji yıldızı" adayları yeteneklerini sergiledi

7 saat önce

Hakkari'de, Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programı kapsamında açılan Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne katılan öğrenciler 7 aylık eğitimde öğrendiklerini düzenlenen yarışmada sergiledi.

Hakkari'de

Hakkari'de, Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programı kapsamında açılan Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne katılan öğrenciler 7 aylık eğitimde öğrendiklerini düzenlenen yarışmada sergiledi.

Deneyap Atölyesi'nin kurulduğu 12 şehirden biri olan Hakkari'de, geleceğin teknolojisinin öğretildiği kent genelindeki 160 öğrencinin, yazılım ve kodlama konularında öğrendiklerini uygulamalı göstermelerini sağlamak amacıyla yarışma düzenlendi.

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu.

Ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 10 grubun yarıştığı etkinlikte öğrenciler, yazılım yükleyip kodlama yaptıkları legoları, bilgisayarda ayarladıkları programlara göre hareket ettirerek, en iyi puanı almaya çalıştı.

Heyecanlı anların yaşandığı etkinlikte dereceye giren gruplardaki öğrenciler ödüllendirildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarım süreciyle başladıkları eğitimler sonucunda sergi aşamasına geldiklerini söyledi.

Öğrencilerin legolarla python programlama dilini kullanarak robotları kodladığını anlatan Koca, "Bu yarışmayla amacımız hem öğrencilerin motivasyonunu artırmak hem de öğrendiklerini göstermelerini sağlamaktı. Öğrenciler kodladığı robotları yarıştırıyor. 40'ı Yüksekova'da olmak üzere 130 öğrencimiz çalışmada yer alıyor. Velilerin yoğun ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Lise öğrencisi Serdar İrinç de heyecanlı olduklarını dile getirerek, yazılım yükledikleri robotlarla yarıştıklarını ve bu eğitimlerin gelecekte meslek sahibi olmaları açısından önem taşıdığını söyledi.

Velilerden Aslan Yaşar da çocuklarına böyle bir imkan sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimize imkan verildiğinde çok güzel şeyler yapabildiklerini görebiliyoruz. Çok güzel bir yarışma oldu. Biz de aileler olarak destek vermek için geldik." dedi.

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu
2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi

Son Dakika Haberleri
21:47 Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
21:46 Yeğeninin maganda kurşunuyla can verdi - Son Dakika
21:46 Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı - Son Dakika
21:46 THY, bugün ve yarınki Manila seferlerini iptal etti - Son Dakika
21:45 Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 21:50:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de "geleceğin teknoloji yıldızı" adayları yeteneklerini sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]