Hakkari'de "Gelecek Seçimlerinde Öğretmenin Rolü Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de "Gelecek Seçimlerinde Öğretmenin Rolü Çalıştayı" düzenlendi

17.06.2022 09:06
Hakkari'de "Gelecek Seçimlerinde Öğretmenin Rolü Çalıştayı" düzenlendi

Hakkari Üniversitesince, "Gelecek Seçimlerinde Öğretmenin Rolü Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Hakkari Üniversitesince, "Gelecek Seçimlerinde Öğretmenin Rolü Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, ilim öğretebilmek için sürekli ilim öğrenmek gerektiğini belirtti.

İnsanlara bir şey öğretmenin verdiği mutluluk ve heyecanın tarif edilemez olduğunu aktaran Pakiş, şunları aktardı:

"Öğrencilerin ihtiyaçlarının neler olduğu üzerinde yaşadığımız bu gezegenin ve bu gezegende yaşayan dünya milletlerinin nereye doğru gittiği, nereye doğru evirildiğini tespit edebilmek çok önemli şeylerdir. Hepimizin varlık sebebi öğrencilerdir. Öğrenciler varsa biz varız. Dolayısıyla öğrenciler bizim her şeyimizdir. Bu noktada kendimizi geliştirmekle öğrencilere rehberlik etmekle, öğrencilerimizi yönlendirmekle onlara sahip çıkmak gerekir."

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ekrem Yaşar Akçay da bir buçuk yıl önce bir projelerinin Avrupa Birliği tarafından kabul edildiğini, bu projenin 239 proje içerisinde seçilen 30 proje arasında yer aldığını belirterek, "Biz bu proje kapsamında birçok toplantı yaptık. Bugünkü çalıştayımızın amacı da bir eğitim modülü oluşturmaktır. Çalıştayımıza katılan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörü Ali Can Gözcü de proje kapsamı ve gerçekleştirilen araştırma verileri hakkında bilgiler verdi.

Elde edilen verilerinin geçerlilik ve güvenilirlik tespitinin oluşturulan gruplar arasında görüşüldüğü çalıştayda, 5 ülkeden elde edilen bulgular ve gerçekleştirilen eğitim modülü çalışmaları, veri doğrulama ve veri analizi konuları ele alındı.

Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Üniversitenin Genel Sekreteri Senar Hatim, akademik ve idari personel ile öğretmenler katıldı.

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Kaynak: AA

Hakkari, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Gelecek Seçimlerinde Öğretmenin Rolü Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

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